A Reggio Calabria per la prima volta un Sindacato dei Carabinieri entra in una Caserma per una visita per il benessere del personale

StrettoWeb

“Nella giornata di ieri a Reggio Calabria nella Scuola Allievi Carabinieri, per la prima volta, un Sindacato dei Carabinieri ha effettuato una visita in una Caserma dell’Arma per verificare le condizioni di lavoro dei suoi iscritti. Quanto accaduto rappresenta una svolta epocale per il nostro sindacalismo.” Lo sostiene Fabio

Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato Unarma in Calabria, a seguito della visita di una delegazione dell’ Organizzazione Sindacale composta, oltre da Riccio, dal Segretario Nazionale della linea mobile Raffaele Mattiello, il Segretario Generale Provinciale di Reggio Calabria Pasquale Leva, il vice Segretario Generale di Catanzaro Francesco Masotina ed il responsabile della Scuola Allievi Davide Nicolosi.

“Ringraziamo il Comandante della Scuola il Colonnello Vittorio Carrara e il Tenente Colonello Dario Sorrenti ‐ dice il Segretario Regionale di Unarma ‐ che, oltre ad accoglierci cordialmente, ci hanno permesso di visitare l’intera struttura ad iniziare dalle aule didattiche, la mensa, il bar, la palestra, le camerate, i bagni, gli alloggi di servizio, i parcheggi e la sala meeting. Una visita durata circa tre ore ‐ continua Fabio Riccio ‐ che ci ha permesso di constatare l’eccellente lavoro effettuato dai vertici dell’amministrazione in questa Caserma, lavoro effettuato, in particolar modo, dal Comandante Carrara che ha ridato alla Scuola Allievi di Reggio Calabria la piena efficienza nonostante i 30 anni dalla sua costruzione, sanando altresì tutte quelle anomalie ricevute in eredità dai suoi predecessori. Al termine della visita ‐ Riccio conclude dichiarando: continueremo a vigilare, come nostra consuetudine, affinché “”ogni diritto sia garantito”” anche nel futuro. Questa è la mission del Sindacato Unarma in Calabria e su tutto il territorio nazionale.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.