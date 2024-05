A Reggio Calabria la presentazione delle Cucine Binova, un mix tra gusto e design | FOTO

StrettoWeb

Nel pomeriggio di ieri, presso Habitat 745, si è tenuta la presentazione delle Cucine Binova. L’evento è riuscito a mischiare gusto e design. Infatti l’idea, sviluppata da Giovanna Miceli Architetto del Gusto e Paola Redi Architetto, rappresenta un percorso di degustazione e di esposizione per far conoscere agli addetti ai lavori (architetti – interior designer – home personal shopper – wedding palnner) e ai clienti le tre cucine di nuova installazione che sono diventate per l’occasione il fulcro di gusto e design appunto.

I tre itinerari

Itinerario del gusto, a cura di Giovanna Miceli Architetto del Gusto. Un percorso sensoriale proposto dallo chef che ha portato a percorrere lo spazio espositivo. Ogni cucina ha ospitato una pietanza legata a prodotti tipici del territorio calabrese, pensata ed elaborata con attenzione rivolta al giusto equilibrio di sapori e resa esteticamente elaborata in modo sapiente dallo Chef Giovanna. Un entrée con protagonisti ‘nduja e zafferano; un Maine Course (protagonisti quaglia e liquirizia) e per finire un Presdessert (protagonisti cipolla rossa e caprino) Il tutto accompagnato da tre diversi signature drink a cura di Marco Pistone Bar Manager.

Itinerario allestimento, a cura di Paola Redi Architetto. La cura del dettaglio, la scelta dei prodotti e la macchia di colore (elementi vegetali) sono stati gli altri protagonisti dell’evento. Caratterizzato dall’inserimento di oggetti di design ricercati e di elementi vegetali (in collaborazione con L’oasi del fiore e MR Concept Store) che hanno contribuito a rendere lo spazio un percorso di transizioni fluide.

Itinerario fotografico, a cura di Alfredo Muscatello Fotografo. La proposta consiste nel rendere celebrativo ed autoctono il colore del prodotto che lo chef ha scelto per la parte degustativa attraverso una foto STILL – LIFE che, oltre ad evidenziarne l’aspetto cromatico, ne ha evidenzia l’aspetto scultoreo e diventa esso stesso elemento espositivo.

Azienda Habitat 745

“Habitat indica l’equilibrio tra uomo e ambiente. Ed è proprio questo equilibrio che noi di Habitat745 cerchiamo di raggiungere in ogni nostro progetto da oltre vent’anni. Crediamo da sempre che ciò che definisce un ambiente sia la perfetta sinergia tra spazi, complementi e personalità di chi li vive. I nostri architetti e personal designer, costantemente aggiornati sulle ultime tendenze, sapranno guidarvi nella scelta di un arredamento realizzato su misura e aderente alle vostre esigenze. Perché, affidarsi a noi significa fare casa, nel senso più profondo. Dare spazio e forma ai propri progetti. Modellare il proprio habitat”. Così si presenta l’azienda.

Azienda Binova

“Binova è espressione e cura straordinaria nella scelta dei materiali, nella lavorazione e nei sistemi di produzione dei mobili. Architetti e designer di prestigio, preziosi collaboratori, garantiscono il gusto per una contemporaneità ricercata e allo stesso tempo ergonomica e funzionale che fa delle cucine e degli ambienti Binova degli autentici laboratori del gusto e del piacere”.

“La cucina vista come un ambiente che mette in relazione gli spazi della casa, eliminando la separazione tra zona cottura e soggiorno. L’uso delle colonne pilastri, elementi verticali contenitivi e funzionali, ogni ambiente si sviluppa in aree delimitate ma aperte, simili a spazi teatrali, di ampio respiro. In due delle tre cucine ci sono due zone di lavoro: un’isola centrale e una parete attrezzata. Cosi com’ è avvenuto durante lo svolgimento dell’evento, un ambiente da esplorare senza filtri, con la sensazione di vivere in una completa interazione tra persona e spazio”. Così si presenta l’azienda Binova.

