Reggio Calabria, il Circolo Calarco presenta il romanzo di Francesca Manfredi “Il periodo del silenzio”

Sabato 18 maggio 2024 alle ore 18.30, presso la propria sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale G. Calarco- Coop. V. Veneto presenta il romanzo di Francesca Manfredi “Il periodo del silenzio”, La Nave di Teseo editore 2024. Conversa con l’autrice Simone De Maio, letture a cura di Cinzia Messina.

Il romanzo

Spegnersi, per poter ascoltare davvero. Cancellare gli alibi ai rumori di fondo, per poter sentire il suono del proprio, profondo. Fa questo, Cristina Marino, che ha compiuto 29 anni da poco, è laureata in Archeologia e lavora, precaria, in una biblioteca. Una sera, presa da un impulso, Cristina decide di eliminare i suoi profili social. Un gesto senza apparente motivazione, non insolito e di certo non rivoluzionario: eppure, questa sarà la prima tappa del suo percorso verso il silenzio.

Il silenzio è per sé, è cura, è catarsi, purificazione. Quando un articolo sulla sua storia diventa virale, in tanti cominciano a emularla, attribuendo al suo silenzio significati universali, mentre nessuno sembra più sapere dove Cristina si trovi davvero, e se tornerà. Con una scrittura nitida e puntuale, Francesca Manfredi scrive un romanzo teso e potente, che riflette sulla solitudine oppressa dal caos, sul vuoto comunicativo dei nostri rapporti, sulla forza che ancora può avere la parola, quando rinasce vergine e vera.

Biografia di Francesca Manfredi

Francesca Manfredi è nata a Reggio Emilia nel 1988 e vive a Torino. Insegna alla Scuola Holden. I suoi racconti sono apparsi sul “Corriere della Sera” e su “linus”; ha collaborato all’antologia Brave con la lingua (2018). Con la raccolta Un buon posto dove stare (La nave di Teseo, 2017) ha vinto il Premio Campiello Opera Prima ed è stata finalista al Premio Chiara, Premio Settembrini, Premio Berto e Premio Zocca Giovani. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, L’impero della polvere (La nave di Teseo).

