Reggio Calabria, al porto la nave da crociera di lusso “La bougainville”: escursioni a Scilla, Gambarie e in centro | FOTO

È approdata ieri sera al Porto di Reggio Calabria “La bougainville“, nave della compagnia Ponant servita da 115 membri di equipaggio, con una crociera speciale per 144 ospiti fidelizzati: stamattina sono in programma delle escursioni a Scilla e Chianalea, Museo del Bergamotto e Gambarie, mentre per il resto della giornata fino alla ripartenza prevista alle ore 18.00, i crocieristi potranno visitare liberamente la città di Reggio Calabria grazie alle brochure e alle cartine messe a disposizione dal Comune e al servizio dei bus navetta e sightseeing organizzato dalla @ATAM SpA, azienda trasporti cittadina.

Il ritorno de “La bougainville” è previsto per Settembre e poi di nuovo con 7 scali nel 2025.

