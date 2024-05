Reggio Calabria, a Portigliola affidati i lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza

StrettoWeb

“L’installazione di videocamere in punti strategici del territorio urbano consentirà di raggiungere l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti”. Lo afferma la Commissione Straordinaria Antimafia del Comune di Portigliola composta dal Dott. Francesco Greco, dai viceprefetti Dott. Luigi Guerrieri e dal Dott. Giovanni Todini e con il supporto esterno del funzionario esperto di gestioni di comuni sciolti, Dott. Sandro Borruto.

Quest’ultimo che aggiunge: “Il progetto di videosorveglianza, che la nostra amministrazione è riuscita ad avere finanziato mediante il POC LEGALITA’ 2014/2020, fungerà anche da deterrente nei confronti di quei soggetti che ritengono di poter delinquere senza essere colti in flagrante. Con la video-sorveglianza la Commissione Straordinaria ha raggiunto un ulteriore importante traguardo che permetterà di elevare la qualità della vita del Comune di Portigliola. Siamo certi che con l’ausilio delle telecamere daremo un notevole contributo al lavoro delle Forze dell’ordine”.

Tramite la rete wireless, le immagini provenienti dalle telecamere dislocate, per la maggior parte, nel centro urbano ma anche in punti strategici ed a maggiore rischio sicurezza della periferia, giungeranno ad una centrale di controllo ubicata presso la sede Municipale. I lavori saranno effettuati dalla 8 BIT che ha firmato il contratto venerdì scorso, il Responsabile Unico del Progetto Geom. Massimo Daniele precisa che l’impianto di videosorveglianza, permetterà un controllo del territorio in particolar modo di punti sensibili, il sistema video centralizzato consentirà: la ricostruzione della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, funzionale all’intervento della Polizia Locale e delle forze dell’ordine a tutela del patrimonio pubblico. A seguire le fasi di realizzazione sarà Ing. Ugo Misuraca nella qualità di Direttore dei Lavori.

