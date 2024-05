Reggio Calabria, pirata della strada scatena il caos in autostrada e a Catona: era ubriaco | FOTO

StrettoWeb

Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri a Reggio Calabria a causa di un pirata della strada a bordo di una vecchia Mercedes: l’automobilista era ubriaco e ha provocato una serie di incidenti tra l’autostrada, nel tratto reggino tra lo svincolo del porto e lo svincolo di Catona-Arghillà, e il quartiere di Catona.

Il pirata della strada dapprima ha speronato un furgone in autostrada, subito dopo la galleria di Reggio-porto in carreggiata Nord, poi ha proseguito la sua folle corsa in condizioni di ebbrezza alcolica nel quartiere di Catona, dove ha investito altre due macchine d è stato fermato dagli agenti di Polizia Stradale e dai finanzieri intervenuti prontamente per fermarlo.

