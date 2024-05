A Reggio Calabria birra e scienza: torna in città Pint of Science | DATE e INFO

StrettoWeb

Appuntamento immancabile ormai per gli appassionati di scienza e birra, torna, in 24 città italiane e in oltre 400 in tutto il Mondo, la manifestazione Pint of Science. In Italia, alla sua nona edizione, la settima per la città di Reggio Calabria, le Pinte di Scienza, porteranno nei pub i più attuali temi di attualità scientifica. A Reggio Calabria saranno i colori della chimica, i vulcani, i terremoti, l’intelligenza artificiale, i bioaerosol alcuni degli argomenti che sarà possibile sorseggiare nei due pub della città. L’appuntamento più spumeggiante con la divulgazione scientifica torna in 76 pub e 24 città italiane nelle sere del 13, 14 e 15 maggio. Dalle sei città della prima edizione nel 2015 alle 24 città dell’edizione 2024: il ritmo è quello di una manifestazione sempre più amata per il suo modo informale di rendere la scienza un sapere condiviso.

Parlare di scienza davanti ad un boccale di birra? Una scommessa che a Reggio Calabria si è rivelata vincente sin dalla prima partecipazione alla manifestazione internazionale, Pint of Science, nel 2017. E per questa edizione, che si svolgerà da lunedì 13 a mercoledì 15 maggio, i ricercatori saranno in due pub della città, al Funky Drop in via Zecca e al Birri Basta in via Cattolica dei Greci. A Reggio Calabria, delle sei tematiche del Festival, ne saranno presenti due: Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia) e Tech Me Out (tecnologia). Tutti imperdibili i sei talk in programma per l’edizione 2024 di Pint of Science Reggio Calabria – uno a testa per ciascuna delle due tematiche e per ciascuna delle tre delle sere, tutti con inizio alle 20.

In linea con il programma nazionale, anche a Reggio Calabria, la scelta sarà ardua tra i temi di innovazione tecnologica, sostenibilità, emergenza climatica e ambiente, al centro di molti talk, alcuni dei quali prendono spunto anche dalle tante iniziative di ricerca in cui sono impegnati i ricercatori. Come sempre il vero problema sarà la scelta, visto il parterre di relatori e le tematiche.

Il programma della tre giorni

Lunedì 13 maggio ad aprire l’edizione 2024, al Funky Drop, ci sarà Francesco Mauriello, Professore associato dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ci accompagnerà in un viaggio nel tempo nel quale verrà messa in luce la transizione dai combustibili fossili alle alternative più sostenibili, come i biocombustibili e l’idrogeno verde. Massimo Merenda, senior researcher dell’Università Mediterranea, sarà invece da Birri Basta per farci scoprire in che modo l’elettronica ha cambiato ogni aspetto delle nostre vite.

Martedì 14 da Birri Basta, Angela Gioffrè, ricercatrice presso il Centro Ricerca INAIL di Lamezia Terme, ci parlerà di bioaerosol e degli effetti che queste particelle hanno sul nostro organismo. Contemporaneamente al Funky Drop si tratterà il tema della difesa del territorio dai terremoti con Giuseppe Tomasello (Ricercatore UniRC).

Per concludere, mercoledì 15, al Funky Drop, Marco Corrao (Geologo) ci accompagnerà in un’avventura alla scoperta dei vulcani del Mediterraneo, mentre Lorenzo Musarella (Ricercatore Unirc) ci parlerà di intelligenza artificiale e CyberSecurity da Birri Basta.

Info

Durante ognuna delle tre serate, i pub coinvolti ospiteranno presentazioni interattive di circa 40 minuti seguite dalle domande del pubblico, in un’atmosfera resa colloquiale e distesa anche grazie alle birre spillate durante la conversazione. Cuore pulsante dell’associazione sono anche i tantissimi volontari che fanno parte dei team locali che, con grande passione per la scienza e per il piacere di ritrovarsi insieme, organizzano questo evento. Una menzione speciale non può non essere fatta al Dream Team reggino che, affiatatissimo, ormai da anni organizza la manifestazione coniugando scienza, birra e divertimento.

Pint of Science è organizzato dall’associazione culturale no-profit “Pint of Science Italia” ed è un evento senza scopo di lucro a cui tutti collaborano su base volontaria, realizzato grazie ai team operanti in ciascuna città. Anche quest’anno un grazie speciale va all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), che accompagna Pint of Science Italia dalla sua prima edizione con una sponsorizzazione su tutto il territorio. E anche a NBFC-Centro Nazionale per la Biodiversità e OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, sponsor del tema Planet Earth, e al Partenariato Esteso per le Scienze e Tecnologie Quantistiche, NQSTI-National Quantum Science and Technology Institute, sponsor del tema Tech Me Out.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale della manifestazione www.pintofscience.it e, per ulteriori dettagli sui talk reggini, all’indirizzo www.pintofscience.it/events/reggiocalabria. A seguire il programma dettagliato dell’evento:

Date e luoghi: la tabella

PLANET EARTH / 13-15 Funky Drop, via Zecca 9/11 (inizio ore 20:00)

Lunedì 13 maggio Francesco Mauriello (professore associato UniRC) – I colori della chimica: dall’oro nero all’idrogeno verde

Martedì 14 maggio Giuseppe Tomasello (ricercatore UniRC) – Difesa del territorio dai terremoti: in soccorso arriva la geotecnica

Mercoledì 15 maggio Marco Corrao (Geologo) – Un occhio ai vulcani del Mediterraneo

TECH ME OUT / Birri Basta, via Cattolica dei Greci 24 (inizio ore 20:00)

Lunedì 13 maggio Massimo Merenda (ricercatore UniRC) – Dai Chip al Cosmo: Viaggio nell’Universo dell’Elettronica

Martedì 14 maggio Angela Gioffrè (ricercatrice INAIL) – Cambiamento climatico e bioaerosol: dove andiamo?

Mercoledì 15 maggio Lorenzo Musarella (ricercatore UniRC) – Intelligenza artificiale e CyberSecurity: la rivoluzione è in atto?

Pint of Science: la storia e i numeri

Nel 2012 Michael Motskin e Praveen Paul erano due ricercatori all’Imperial College di Londra. Diedero vita ad un evento chiamato “Meet the researchers” (Incontra i ricercatori) nel quale alcuni malati di Parkinson, Alzheimer, malattia del motoneurone e sclerosi multipla potevano andare nei loro laboratori a vedere quale tipo di ricerca facessero. L’evento fu molto motivante sia per i visitatori che per i ricercatori. Pensarono che se le persone vogliono entrare nei laboratori e incontrare i ricercatori, perché non portare i ricercatori fuori ad incontrare le persone? E così nacque Pint of Science. Nel maggio 2013 si tenne la prima edizione di Pint of Science (nel solo Regno Unito) che ha portato al grande pubblico alcuni dei più rinomati ricercatori a raccontare il loro lavoro innovativo agli amanti della scienza e della birra.

In Italia, la manifestazione è sbarcata nel 2015 coinvolgendo per prime sei città – Genova, Trento, Siena, Roma, Pavia, Milano – addirittura più che triplicate nello spazio di pochissimi anni. Nel 2019, il festival si è svolto in contemporanea in ben 23 città italiane (Avellino-Sarno, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa-Lucca, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Siena, Trento-Rovereto, Trieste e Torino) raggiungendo presenze da record e, dopo la cancellazione dell’edizione 2020, a causa della pandemia, nel 2021, per rimanere vicino al proprio pubblico, il festival è stato realizzato online con un formato molto coinvolgente. Dal 2022 il festival è tornato in presenza, e l’edizione 2024 che ci apprestiamo a vedere 24 città coinvolte e un numero sempre crescente di pub e di ricercatori. A livello internazionale sono 26 i Paesi coinvolte letteralmente in ogni angolo del mondo (Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Croazia, Danimarca, Ecuador, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Kenya, Laos, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia e Ungheria).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.