Reggio Calabria, al “Panella-Vallauri” importante seminario sull’arte della tessitura

Sabato 11 maggio, presso l’Aula Magna dell’ITT Panella -Vallauri, si è svolto un interessante seminario organizzato dall’ARSAC, dal titolo “Tessitura tra tradizione e innovazione. Percorso possibile…”. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Prof.ssa Teresa Marino, quelli del Commissario Straordinario Arsac Fulvia M. Caligiuri, e del prof. Valentino Branca, docente dell’Università Mediterranea e portavoce del Magnifico rettore dell’UNIRC, si è passati all’analisi degli aspetti tecnici della tessitura, partendo da un video che ha riassunto nei suoi passaggi più significativi la storia di questa antica arte, che in Calabria è stata sempre praticata ed è divenuta nel tempo uno dei più importanti beni immateriali della regione.

La divulgatrice Arsac Maria Rumi ha argomentato sui molteplici aspetti di una tradizione che non va persa, ma rivalutata, considerando l’altissimo valore culturale e sociale che essa rappresenta. A sottolineare ulteriormente questi aspetti è stata la dottoressa Luigia Iuliano, Direttore del Centro sperimentale Divulgativo Arsac di San Pietro lametino, che nella sua relazione ha messo in evidenza aspetti a molti dei presenti sconosciuti. La tessitura è un’arte che è stata trasmessa oralmente, ma occorre una professionalizzazione della tessitura. Si tratta di un processo di assoluta precisione, nel quale il ragionamento è fondamentale, e che dal punto di vista logico rappresenta il primo sistema binario della storia.

Presente in collegamento online, il prof. Roberto Peverelli, Dirigente dell’I.S.I.S Paolo Carcano-Setificio di Como e Presidente della RETE TAM, che tra i suoi obiettivi ha quello di potenziare il legame tra gli studenti , il mondo del lavoro e le imprese affiliate a Confindustria moda. A concludere le relazioni la Prof.ssa Grazia Costantino, coordinatrice del Corso Sistema Moda dell’istituto, che rivolgendosi agli alunni e a tutte le scuole della rete Tam collegate online, ha messo in evidenza il grande valore della conoscenza e dello studio di antiche tecniche tradizionali che possono essere lette con un occhio contemporaneo, e sono parte del bagaglio culturale della regione.

A moderare l’incontro la Prof.ssa Raffaella Imbrìaco che, nell’ultima parte del seminario, ha dato la parola agli artigiani e agli artisti presenti che con le loro splendide creazioni, tutte handmade, hanno arricchito l’Aula Magna divenuta un gioioso spazio di creatività. Tutti hanno ribadito l’importanza della tradizione artigianale e della lavorazione a telaio come forma di socializzazione, come strumento comunicativo propulsore di relazioni e di nuove prospettive lavorative. Occorre dunque pensare ad un progetto formativo che favorisca l’inclusione sociale e che miri alla costruzione di una rete di scuole a livello regionale, di imprese e associazioni del territorio, per far rifiorire questa antica e preziosa arte che può essere volano di sviluppo occupazionale per l’intero territorio calabrese.

