A Reggio Calabria l’Oral Cancer Day per la prevenzione del tumore del cavo orale

Sabato 11 maggio nelle piazze delle principali città italiane sono presenti i gazebo “Oral Cancer Day” giorno dedicato alla prevenzione delle malattie del cavo orale organizzato dalla Fondazione Andi , Fondazione dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. A Reggio Calabria in piazza Camagna sarà possibile compilare un test conoscitivo e prenotare fino al 14 giugno una visita gratuita di prevenzione del carcinoma da un dentista volontario.

La presenza dei dentisti dott. Natale Orlando presidente Calabria ANDI , dott. Massimo D’Agostino,dott.ssa Daniela Laganà e dott.ssa Valeria Polimeni ,è di supporto alla gente che si avvicina alla loro postazione sul corso Garibaldi, spiegando l’importanza della prevenzione per aumentare il numeri di diagnosi precoci e ridurre al mortalità entro 5 anni. I dentisti italiani dedicano un’intera giornata alla sensibilizzazione e all’informazione dei cittadini insegnando semplici pratiche – come l’autoesame della bocca – e diffondendo consigli utili per adottare uno stile di vita sano,che possa contribuire a prevenire il tumore del cavo orale.Fino alle 20,sarà possibile visitare l’info point dell’ ORAL CANCER DAY in piazza Camagna e prenotare una visita dentistica di prevenzione gratuita fino al 14 giugno.

