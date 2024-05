Reggio Calabria, ecco “L’Open Day dello Stretto che Balla”: in città le danze tradizionali del Sud

StrettoWeb

Il Circolo Rocco Polimeni, con il suo affaccio sullo Stretto, sarà teatro – per i mesi di Giugno e Luglio – delle danze tradizionali del Centro Sud Italia. Un viaggio tra Tarantella, Pizzica, Tammurriata, con le varie sfaccettature dei territori. Il viaggio continuerà con le danze della tarantella di Montemarano, lo spettacolare Saltarello Laziale, le danze del nostro Mediterraneo, della vicina Sicilia e della vicina Grecia.

La Direttrice Agata Scopelliti, professionista da trent’anni, è una grande cultrice delle danze popolari, conosciuta in molti posti d’Europa e moltissimo in tutta Italia. Infatti la scorsa settimana ha riscosso grandi successi negli stage tenuti da lei a Bologna e Firenze, dopo quelli recenti di Torino, Milano e Roma. Attestazioni di grande rilievo e significativo per la brillante partecipazione di tutto il gruppo dello stretto che balla dallo scorso 20 aprile, con l’inaugurazione della riapertura dello storico Teatro Odeon di Reggio Calabria.

L’evento

“Appuntamento per L’Open Day dello Stretto che Balla per giovedì 30 maggio alle ore 20.00 al Circolo Polimeni, una grande festa di apertura e di vivacità del circolo Rocco Polimeni che quest’anno compie 95 anni di attività, un bel traguardo, una storia importante del circolo più longevo della Calabria. Ricordiamo che per la Festa della Repubblica, il 2 giugno, dalle 10.00 alle 13.00 si svolgerà lo Stage Nazionale sulla Tammurriata con Maria Piscopo ed Agata Scopelliti”, si legge in una nota.

