Reggio Calabria, entusiasmo per l’Open Day dello Stretto che Balla al Circolo Rocco Polimeni

Centinaia di persone hanno gremito una delle aree del glorioso Circolo Rocco Polimeni, che proprio quest’anno festeggia 95 di attività, una storia da raccontare e che la città preservi con la giusta attenzione ad un circolo che è il più longevo della Calabria. Oggi, grazie alla grande sensibilità del presidente del circolo e del direttivo si è svolto l’open day dello stretto che balla con le danze tradizionali del centro sud Italia, un viaggio delle danze popolari di un Sud che ha voglia di raccontare la storia e la tradizione, attraverso la Maestra Agata Scopelliti, con un’esperienza trentennale. La prima giornata ha visto la presenza di centinaia di soci, del gruppo storico dello stretto che balla , di tanti cittadini e vecchi corsisti degli anni scorsi.

Da tempo non si respirava un clima così entusiasmante, la voglia di condividere un momento di aggregazione attraverso la danza delle nostre tradizioni , ci ha fatto riflettere sul momento particolare che attraversa la società di oggi, in cui vale come medicina: stare insieme fa’ bene al corpo ed alla mente, questo è un messaggio sociale di grande rilevanza che come associazione ci sentiamo di esprimere e che da tantissimi anni mettiamo in pratica, attraverso la miriade di attività sociali culturali e di volontariato.

Adesso si parte ufficialmente per i mesi di giugno e luglio, ogni mercoledì alle 20,30. Appuntamento mercoledì 5 giugno ore 20,30 con la direzione Artistica Agata Scopelliti al Circolo Rocco Polimeni.

