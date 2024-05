Reggio Calabria, open day sulla Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo

StrettoWeb

Giovedì 16 maggio 2024, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso l’U.O. Di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP Reggio Calabria, sita in Via Placido Geraci n° 30, si è svolto un Open day volto a promuovere la Giornata Nazionale del Neurosviluppo, istituita dalla Società Italiana dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA). La giornata, arrivata alla sua terza edizione, è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su un tema che è ancora poco conosciuto, come il Neurosviluppo, e sull’importanza di intercettare, riconoscere e prendere in carico in fase precoce, eventuali segni di anomalia nello sviluppo e crescita dei bambini. I colori che rappresentano la giornata sono i colori dell’arcobaleno.

Nell’ambito dell’evento è stato attivato uno sportello di ascolto e informazione per i genitori dei minori residenti nel territorio. Il team professionisti del servizio ha svolto osservazioni e brevi valutazioni dei piccoli pazienti che spontaneamente hanno raggiunto il servizio, accompagnati dai loro genitori, indirizzandoli ad un adeguato iter diagnostico/terapeutico. Sono stati attivati dei laboratori creativi per i bambini/ragazzi. Nell’ambito dell’Open day, sono stati altresì presentati le attività che a breve verranno attivate presso il servizio di NPI: il “Parent Training” – essere genitori consapevoli – intervento mirato a sostenere la coppia genitoriale, a promuovere un clima familiare positivo e a favorire lo sviluppo e il mantenimento di comportamenti funzionali del bambino; e il “Social Skills Training”, intervento strutturato per bambini e ragazzi, che ha come obiettivo quello di aiutarli a comprendere meglio le interazioni sociali.

Questa giornata pertanto ha avuto come obiettivo quello di implementare le conoscenze su un tema importante, condividere con le famiglie e sperimentare con i bambini/ragazzi. Tante le famiglie che hanno partecipato attivamente all’evento manifestando grande entusiasmo per le iniziative proposte.

