Reggio Calabria, nuovo Punto Prelievi e Laboratorio di analisi cliniche dell’ASP

StrettoWeb

“Tassello dopo tassello, stiamo ricostruendo la sanità”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta all’inaugurazione del nuovo Punto Prelievi e Laboratorio di analisi cliniche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. “Reggio Calabria si dota di un nuovo laboratorio di patologia clinica che si avvale di strumenti diagnostici all’avanguardia. Il centro di via Willermin – dichiara Giannetta – è, finalmente, moderno, luminoso e ben organizzato e offre un’accoglienza ampia ed inclusiva, in particolare dell’utenza più fragile”.

“La centralità della persona è infatti il focus della politica del Presidente Occhiuto nella riorganizzazione della sanità territoriale e – continua – si sta concretizzando anche nell’Azienda Provinciale Sanitaria reggina grazie al lavoro incessante del Direttore Generale Lucia Di Furia. I cittadini della città metropolitana di Reggio Calabria potranno servirsi in un luogo adeguato e tecnologicamente avanzato, in cui i tempi di attesa saranno più veloci, ottimizzati e ben organizzati. Una piccola risposta – conclude Giannetta – che per la sanità territoriale reggina rappresenta una grande conquista”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.