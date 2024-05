Reggio Calabria, la nuova sfida del Centro d’Ascolto Ariel: progetto per sensibilizzare sulla violenza

StrettoWeb

Il Centro d’Ascolto Ariel, con il sostegno della Regione Calabria è pronto ad affrontare una nuova sfida sul territorio reggino. Il progetto “In_formare” nasce con lo scopo di utilizzare nuovi ed innovativi strumenti per contrastare il fenomeno della violenza di genere sulle donne. Una delle attività principali dell’iniziativa consiste nella promozione di incontri informativi/formativi presso le aziende reggine aderenti all’iniziativa. Sebbene il fenomeno si presenta nella maggioranza dei casi nella realtà domestica delle donne, questo ha certamente delle ripercussioni anche sulla sfera lavorativa/professionale: il Centro, attraverso gli incontri aziendali darà alle/ai dipendenti degli strumenti utili a riconoscere casi a rischio e poter indirizzare chi ha bisogno verso i centri antiviolenza.

Il progetto

Il progetto si propone inoltre di ampliare maggiormente il proprio campo d’azione attraverso la creazione di info-point nelle piazze della Città Metropolitana di Reggio Calabria e anche presso i centri commerciali, con l’intento di informare più persone possibili sul problema della violenza di genere, sull’aiuto e sui servizi offerti dal Centro e certamente accogliere anche delle possibili richieste di aiuto. Con il progetto “In_formare”, Ariel si pone come obiettivo quello di sensibilizzare, accrescere la conoscenza sulla violenza di genere e soprattutto sul ruolo dei centri antiviolenza.

La parola chiave dell’iniziativa e del suo successo sta dunque proprio nel suo nome, perché è proprio attraverso l’informazione e la formazione che è possibile far riconoscere alle vittime la situazione di violenza in cui si trovano e, in tal modo, accompagnarle fino alla richiesta di aiuto; nello stesso tempo si renderà l’ambiente circostante sensibile ed attento ad eventuali casi a rischio. Per ulteriori informazioni e chiarimenti ed eventuali richieste di adesione agli incontri previsti dal progetto, è possibile rivolgersi al numero verde 800-435325 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica del Centro centroascoltoarielrc@gmail.com.

