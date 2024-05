Reggio Calabria, nuova luce per Ortì: iniziati i lavori di sostituzione delle lampade

StrettoWeb

Un sopralluogo del Consigliere delegato Pino Cuzzocrea con il RUP del Comune Claudio Brandi ha consentito di attestare l’andamento dei lavori, la segnalazione e la soluzione tecnica per il ripristino o la realizzazione di linee mancanti in punti particolarmente strategici. L’intervento sta procedendo per lotti, con una prima fase che riguarderà il tratto tra la contrada S.Angelo e l’ingresso al borgo di Ortì ed una seconda che riguarderà, per intero, tutto il paese.

Già entro la prossima settimana sarà concluso il primo dei due interventi che contemplano la sostituzione di lampade e cassette della luce, contestualmente, al ritmo di 7-8 punti luce al giorno.

Il consigliere delegato Pino Cuzzocrea esprime soddisfazione: “era un intervento atteso e sollecitato dalla popolazione che restituisce, come in molte altre zone cittadine, dignità e senso di sicurezza alla popolazione. In un’area collinare che d’inverno, d’altronde, soffriva particolarmente per alcune zone buie che destavano preoccupazione a cittadini spesso con anziani o disabili in casa”.

“Questa tipologia di lavori – continua Cuzzocrea- mira, tra le altre cose, all’efficientamento energetico dell’intero sistema con un notevole risparmio di energia e con un maggiore rispetto per l’ambiente. Oggi possiamo affermare che anche a Ortì, finalmente, arriva una nuova luce che porta serenità a tutti i residenti”.

