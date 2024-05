Reggio Calabria, un negoziante esasperato: “cedimento del suolo minaccia seriamente l’incolumità dei passanti ma nessuno interviene”

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria proprietario di un negozio a Santa Caterina, zona nord della città, ci ha inviato una segnalazione per evidenziare un serio problema che da tempo interessa il marciapiede antistante l’attività. Il negoziante ha provato a chiedere l’intervento degli organi preposti ma al momento ancora non è intervenuto nessuno.

Ecco il testo integrale della segnalazione: “Buonasera, sono il proprietario di un noto marchio di abbigliamento sito in Via Santa Caterina a Reggio Calabria, esasperato e stanco dell’indulgenza di questa amministrazione ma soprattutto del menefreghismo degli impiegati pagati con i soldi di noi contribuenti. E’ da diverso tempo che cerco l’intervento da parte degli uffici di competenza per una situazione che minaccia seriamente l’incolumità dei passanti, trattasi di un ormai evidentissimo cedimento del suolo, esattamente davanti ad una delle nostre vetrine, ho segnalato personalmente tramite mail agli uffici del protocollo comunale, sottolineando la gravità di quello che inevitabilmente succederà se non dovessero intervenire al più presto possibile”.

“Ho persino chiesto telefonicamente l’intervento presso la centrale operativa della Polizia locale e l’operatrice che ha risposto dice che non è competenza loro amministrare la città. Quindi rivolgo a voi una richiesta di aiuto per far capire che in questi casi non si tratta di competenze, ma di senso civico e responsabilità a tutela di tutti noi cittadini, confido in voi inviandovi anche qualche foto che comunque non evidenzia la pericolosa situazione, il civico di referenze è il 167 di via Santa Caterina”.

