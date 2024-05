Reggio Calabria, la Municipale continua a setacciare la città per garantire legalità: altre multe ad ambulanti irregolari, abusi edili e automobilisti ubriachi

StrettoWeb

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria sul fronte della lotta agli illeciti. In tre differenti attività gli agenti del Comandante Zucco hanno ispezionato numerosi commercianti su area pubblica in forma itinerante elevando a tre titolari di attività sanzioni per vendita irregolare o abusiva per un totale di oltre 12.000 euro.

Ai due commercianti completamente abusivi, che ponevano in vendita derrate alimentari e merce non alimentare senza alcun titolo autorizzativo, sono stati altresì sequestrati rispettivamente oltre 60 kg di frutta e verdura donata poi in beneficenza, e circa 1.000 pezzi di merce varia.

Sempre nella giornata di ieri sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due persone per abuso edilizio. I trasgressori sono sono stati segnalati agli uffici amministrativi del comune per l’emissione dei competenti provvedimenti. edilizio. Sul fronte della polizia stradale, negli ultimi tre giorni si registrano altrettanti soggetti denunciati per guida in stato di ebbrezza. I servizi continueranno anche nei giorni a seguire.

