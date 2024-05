Reggio Calabria, è morta la nota diabetologa Maria Antonella Ferraro

StrettoWeb

Il cordoglio del Consigliere Mario Cardia alla famiglia Ferraro ed alla associazione Diabaino. “Ho avuto modo di conoscere e di collaborare con la splendida realtà della Associazione Diabaino, la diabetologa Maria Antonella Ferraro un esempio per tutti, tante le battaglie portate avanti sempre a difesa dei più deboli. Per questo decise di fondare l’associazione Diabaino Vip-vip dello Stretto per supportare le persone con diabete e subito fu affiliata FAND, da oltre vent’anni insieme a Gabriella Violi e con il supporto di tanti volontari.

Da parte mia cordoglio e vicinanza alla splendida famiglia della Diabaino”.

“L’associazione Diabaino è una realtà consolidata nella nostra città , è fondamentale che chi rappresenta le istituzioni sia presente e sia di supporto. Diventa prioritario continuare a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su questa malattia, sulla sua prevenzione e gestione, garantendo a tutti l’accesso alle cure per il diabete e rafforzando l’educazione sanitaria”, conclude il Consigliere Mario Cardia

