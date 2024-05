Reggio Calabria, alla Mediterranea evento su “Innovazione tecnologica e sviluppo economico”

StrettoWeb

Si terrà giovedì 30 maggio dalle 9 alle ore 13 presso l’aula Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria il Convegno multidisciplare di grande importanza scientifica dal tema “Innovazione tecnologica e sviluppo economico: la Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’era delle grandi transizioni, quali ricadute per il territorio?”. L’evento è stato organizzato dalla Delegata Distrettuale per i Rapporti con le Università Statali, Avv. Ornella Attisano e dal Presidente della Zona 1, Dott. Mimmo Pratico’, entrambi del Distretto Lions 108Ya in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Introdurranno i lavori l’Avvocato Ornella Attisano ed il Dott. Mimmo Praticò, promotori dell’iniziativa, mentre i lavori saranno moderati dal giornalista Aristide Bava anche in veste di Direttore della Rivista del Distretto Lions 108Ya. Per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria farà gli onori di casa il Direttore del Dipartimento DiGiES, Prof. Daniele Cananzi. Interverranno anche il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Dott. Ninni Tramontana ed il Presidente di Confindustria Ing. Domenico Vecchio, i quali hanno patrocinato il convegno. Saranno altresì presenti i Presidenti di cinque Ordini professionali reggini che hanno conferito il loro patrocinio all’iniziativa, insieme ai professionisti iscritti (per i Dottori Commercialisti il Dott. Stefano Maria Poeta; il Presidente dell’ordine degli Ingegneri Francesco Foti; per gli Agronomi il Dott. Antonino Sgro’; per gli Architetti il Dott. Ilario Tassone; per il Collegio Provinciale dei Geometri il Presidente Antonio Misefari).

Le relazioni saranno tenute dagli accademici dei dipartimenti universitari: Prof. Daniele Cananzi, Prof. Domenico Marino, Prof. Francesco Carlo Morabito, Prof. Domenico Passarelli, Prof. Pietro Stilo, dal Presidente del Gal TL, Arch. Francesco Macrì e dall’Arch. Giacomo Vitale dell’Università Federico II di Napoli. Parteciperanno al Convegno gli studenti della Mediterranea e gli studenti delle ultime classi degli IS di Reggio Calabria. Per il Distretto Lions porgerà i saluti iniziali il Dott. Pino Naim II Vice Governatore del Distretto Lions 108Ya, mentre l’Immediato Past Governatore Distrettuale Prof. Franco Scarpino, neo eletto Presidente della Fondazione del Distretto, relazionera’ e farà le conclusioni finali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.