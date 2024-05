Reggio Calabria, un lettore indignato da Pellaro: “da 15 giorni scorre un fiume di fogna a pochi metri da un asilo nido”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Michele Nucera, ci ha inviato una segnalazione da via San Giovanni numero 98 a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Il lettore evidenzia un problema increscioso che si sta verificando nella zona a causa di una grossa perdita di fogna. Ecco la segnalazione del lettore: “Con la presente voglio segnalare che nella Via San Giovanni di Pellaro da 15 giorni scorre un fiume di acqua di fogna maleodoroso lungo tutta la via. A pochi metri c’è un asilo nido gestito dalle suore e potete immaginare quello che succede sia quando entrano che quando escono con le macchine che pur non correndo schizzano fango da per tutto e il cattivo odore che si sente. Questo avviene da oltre 15 giorni e con segnalazione giornaliere che molti cittadini ma nessuno viene a risolvere il problema. Ci affidiamo al Vostro giornale sperando che dopo una vostra segnalazione intervengano gli organi competenti. Ringrazio anticipatamente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.