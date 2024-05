Reggio Calabria, tutto pronto per l’infiorata reggina sul Corso Garibaldi

StrettoWeb

Partiranno il 31 maggio prossimo alle 8 del mattino i lavori di preparazione dell’infiorata reggina, iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e le cui parole chiave sono racchiuse in pace, bellezza e identità. Sarà il corso Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza Italia e Piazza Duomo, ad ospitare i quadri (otto della misura di 6×4 m e due circolari) realizzati a tecnica mista. La conclusione dell’infiorata sarà domenica 2 giugno, in corrispondenza della festività del Corpus Domini.

“L’intendimento – fa sapere l’Amministrazione comunale – è quello di rispettare la tradizione che vede l’infiorata realizzata in occasione della solennità cattolica del Corpus Domini, che celebra il sacramento dell’eucaristia. È per questo che il momento culminante e conclusivo sarà proprio quello della processione che si terrà domenica 2 giugno”.

L’evento, ideato e coordinato dall’assessore alla Città produttiva, Marisa Lanucara, vedrà la partecipazione attiva di 30 studenti del’ITE “Piria-Ferraris-Da Empoli”. “Ringrazio la dirigente Anna Rita Galletta – ha dichiarato l’assessore Lanucara – per la disponibilità ad aderire alla nostra iniziativa. Colgo l’occasione per invitare tutta la cittadinanza, a partire dal 31 maggio, a recarsi sul Corso Garibaldi e dare una mano per la realizzazione dell’infiorata. Abbiamo bisogno del contributo di tutti”.

