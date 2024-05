Reggio Calabria, domani al via l’infiorata in centro: gli artisti presenti e le attività in calendario

StrettoWeb

Sette artisti, il liceo “Preti-Frangipane” e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Sono questi i primi numeri della parte “tecnica” dell’Infiorata reggina, i cui lavori di preparazione prenderanno il via domattina, 31 maggio, a partire dalle 8. Pace, bellezza, identità sono le parole chiave che accompagneranno la manifestazione che si snoderà sul corso Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza Italia e Piazza Duomo, e ospiterà i quadri realizzati a tecnica mista.

Gli artisti

Di seguito l’elenco degli artisti presenti e i relativi titoli dei quadri: Ambra Miglioranzi, Denise Violani, Martina Lucchetta, Alessia Condoluci, Caroline Cananzi (Orizzonte di vita e di pace, Donna di Calabria, Infiorata Reggio Calabria 2024, Corpus Domini); Liceo Artistico “Preti-Frangipane” (San Giorgio); Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (I popoli della terra); Antonio Viscardi (Spirito Santo); Maria Carmela Romeo (I love bergamundi e Cartolina da Reggio Calabria).

Le attività

Sabato dalle 19:30 alle 20:30 e domenica dalle 11 alle 12, l’attrice Martina De Lorenzo porterà in scena “Persefone”, performance teatrale urbana in cui l’attrice recita e dona al pubblico poesie che narrano di bellezza, fiori e primavera lungo le strade. La performance, a cura della compagnia “Scena Nuda”, sarà realizzata da Piazza Camagna a Piazza Duomo. Le poesie scelte sono: Teste fiorite (Gianni Rodari), Non t’amo (Jacques Prevert) e Il gelsomino notturno (Giovanni Pascoli).

La conclusione dell’Infiorata reggina sarà il 2 giugno, in corrispondenza della processione in occasione della solennità cristiana del Corpus Domini.

