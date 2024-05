Reggio Calabria, indagini sismiche sul viadotto Annunziata: chiusure notturne in varie vie della città | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, dalle ore 2:00 alle ore 3:00 del 24/05/2024 sarà interdetta la circolazione in via Casalotto e in via Vito Inferiore. Il provvedimento si rende necessario a seguito della richiesta pervenuta da Anas, nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico del Viadotto Annunziata e delle relative indagini sismiche sulla viabilità comunale, nello specifico in via Vito Inferiore in adiacenza al viadotto Annunziata.

L’intervento, le cui tempistiche sono state concordate con la Prefettura di Reggio Calabria, sarà effettuato in orario notturno proprio al fine di ridurre al minimo il disagio per gli utenti. Anche nell’ora di chiusura notturna prevista, sarà comunque assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.