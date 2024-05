Reggio Calabria, imbratta i muri del centro storico con una bomboletta spray

StrettoWeb

Incredibile quanto sta accadendo in questi giorni a Reggio Calabria. Un uomo, sta girando per la città con una bomboletta spray imbrattando i muri del centro storico. L’uomo è stato avvistato nelle scorse ore sul Corso Garibaldi, vicino al Teatro Cilea, scrivere con la bomboletta sul muro di un palazzo storico come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

