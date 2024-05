Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” ricorda Kandinsky

StrettoWeb

Il Circolo Culturale “L’Agorà”, organizza una giornata di studi sul tema “Vasilij Kandinsky, l’uomo che ascoltava i colori”. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, ha registrato la presenza della prof.ssa Manuela Quattrone, specializzata in Conservazione, Restauro e Valorizzazione dei beni architettonici e ambientali.

La gradita ospite del sodalizio culturale organizzatore affronterà il mondo interiore dell’artista e il suo legame con la musica. Una riflessione sui colori collegabili ai suoni e alle emozioni che lo avrebbe portato a considerare le sue tele come un’opera musicale riuscendo a interiorizzare in modo sorprendente i meccanismi costruttivi della musica applicandoli alla pittura. Pochi artisti nella storia hanno avuto la sua padronanza e sensibilità.

In lui c’è l’esigenza della libertà da ogni condizionamento esterno. Le sue opere vanno guardate con tutte le nostre capacità sensoriali. Durante l’esposizione dell’argomento verranno analizzate alcune delle sue opere più importanti attraverso questa nuova chiave di lettura individuata nel principio guida dell’interno lavoro acustico di Kandinsky: “principio della necessità”.

Tele che rappresentano musica, in cui accosta a ogni colore un suono preciso, un’emozione, una sensazione, un profumo perché per lui ogni colore è capace di produrre determinati effetti sull’anima. Wasilj Kandinskij, il celebre pittore e teorico dell’arte russa, è considerato il principale iniziatore dell’arte astratta. Nato il 16 dicembre 1866, proviene da una agiata famiglia borghese di Mosca e viene avviato agli studi di legge.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, gli viene offerta una cattedra all’università che egli però rifiuta per dedicarsi alla pittura. In questa fase della sua gioventù egli si dedica allo studio del pianoforte e del violoncello. Il contatto con la musica si rivelerà in seguito fondamentale per la sua evoluzione artistica come pittore. Wasily Kandinsky è stato il padre fondatore dell’astrattismo nella pittura moderna, influenzando enormemente i più importanti movimenti artistici del XX secolo.

Assieme a Franz Marc, Paul Klee, August Macke ed altri artisti tedeschi, Vasilij Kandinskij fu co-fondatore del Der Blaue Reiter. Il movimento, pur aperto all’ispirazione indipendente e alla creatività nella pittura, era il punto focale dell’espressionismo tedesco. Le Improvvisazioni di Kandinsky divennero le prime immagini astratte. “Klang” (suono o risonanza) fu il nome che Kandinskij diede al suo concetto della correlazione tra un’opera d’arte e lo spettatore. Famosa è la citazione sulla sua predilezione per l’arte e la musica: “Il colore è la tastiera, gli occhi sono i martelli, l’anima è il pianoforte con le corde. gioca, toccando un tasto o l’altro, per causare vibrazioni nell’anima”.

Nella sua opera “Lo spirituale nell’arte”, l’artista esamina gli effetti psicologici del colore con analogie tra musica e arte. Egli si propone come una nuova aurora di un’arte spirituale, espressione del mondo incorporeo dell’interiorità. Nel 1896 si trasferisce a Monaco, in Germania, per intraprendere studi più approfonditi nel campo della pittura. In questa città viene in contatto con l’ambiente artistico che in quegli anni aveva fatto nascere la Secessione di Monaco (1892). Sono i primi fermenti di un rinnovamento artistico che avrebbe in seguito prodotto il fenomeno dell’espressionismo.

Kandinskij partecipa attivamente a questo clima avanguardistico. Nel 1901 fonda la prima associazione di artisti monacensi, cui dette il nome di “Phalanx”. La sua attività pittorica lo porta in contatto con gli ambienti artistici europei, organizza mostre in Germania, ed espone a Parigi e Mosca. Nel 1909 fonda una nuova associazione di artisti: l’Associazione degli artisti di Monaco”.

In questa fase la sua arte è sempre più influenzata dall’espressionismo a cui lui fornisce contributi pittorici e critici. Ed è proprio partendo dall’espressionismo che negli anni dopo il 1910 avviene la sua svolta verso una pittura totalmente astratta. Dopo alcuni contrasti con la NKVM, nel 1911 fonda, insieme all’amico pittore Franz Marc, “Der Blaue Raiter” (Il Cavaliere Azzurro). Inizia così il periodo più intenso e produttivo della sua vita artistica. Nel 1910 pubblica il testo fondamentale della sua concezione artistica: “Lo spirituale nell’arte”.

Qui l’artista propone un paragone fra le varie arti e rileva nella musica una spinta fondamentale nel tentativo di andare oltre la rappresentazione, per approdare ad una dimensione più intima e disincarnata, la quale appunto la musica è in grado di generare. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi nel corso della nuova conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” che sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 29 maggio.

