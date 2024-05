Reggio Calabria, grossa perdita da oltre un anno a Croce Valanidi

StrettoWeb

Una grossa perdita è presente in via Case Popolari a Croce Valanidi nella zona sud della città di Reggio Calabria. La perdita che non è ben chiaro se si tratta di acque bianche o fogna, è presente da oltre un anno e crea un serio disagio ai residenti della zona che si trovano con questa piscina davanti le abitazioni.

