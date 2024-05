Reggio Calabria, al Granillo la presentazione del corso per allenatori Uefa-C

StrettoWeb

Si terrà giorno Venerdì 24 maggio alle ore 17.00 presso la Tribuna Stampa dello Stadio “O. Granillo” di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del corso per allenatori Uefa-C in corso di svolgimento presso la Città dello Stretto. Il ciclo formativo è organizzato dal settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio – Gruppo Provinciale di Reggio Calabria (A.I.A.C.), ed è patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Saranno quindi presenti all’evento il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Comitato Regionale Calabria FIGC Saverio Mirarchi, il Presidente dell’A.I.A.C. Calabria Girolamo Mesiti, mentre farà gli onori di casa il Presidente A.I.A.C. Provincia di Reggio Calabria Pasquale Sorgonà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.