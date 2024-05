Reggio Calabria, tutto pronto per la IV edizione delle Giornate Mediche Costantiniane

StrettoWeb

Tutto pronto per la IV edizione delle Giornate Mediche Costantiniane. L’evento benefico, in programma sabato 8 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il Santuario Sant’Antonio-Opera Don Orione in via Beato Luigi Orione, è organizzato dalla Sezione delle Città di Reggio Calabria e Vibo Valentia della Delegazione della Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ed è rivolto in particolare, come nelle precedenti edizioni, alle persone bisognose che non possono accedere alle visite mediche e alla prevenzione.

Come ogni anno, specialisti volontari offriranno gratuitamente la consulenza e visite per la promozione della salute e per la comunità saranno disponibili medici per angiologia, cardiologia, dermatologia, ematologia, endocrinologia-diabetologia, nutrizione clinica, nefrologia ipertensione, oncologia prevenzione, otorinolaringoiatra-audiometria, pneumologia, reumatologia, terapia del dolore, psichiatria e psicologia.

Le Giornate Mediche Costantiniane godono del supporto spirituale grazie alla presenza di alcuni sacerdoti e si avvalgono delle risorse messe a disposizione dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Reggio Calabria, dall’Associazione Volontari Ospedalieri Onlus di Reggio Calabria, dalle Misericordie Reggio Calabria e dalla Sezione delle Città di Reggio Calabria e Vibo Valentia della Delegazione della Calabria dell’Ordine Costantiniano, guidata dal Delegato ad interim, S.E. il Marchese Don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Cavaliere Gran Croce di Giustizia, Luogotenente per l’Italia Meridionale Peninsulare della Real Commissione per l’Italia.

Orari e info delle visite

Le visite specialistiche si svolgeranno (a titolo completamente gratuito) previa prenotazione telefonica al numero 3893157118, ogni giorno dalle ore 09 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’iniziativa benefica inoltre vanta il prezioso contributo del coordinamento scientifico del Dottore Emanuele Scarlata, Cavaliere di Merito con Placca d’Argento, Referente per la Sezione delle Città di Reggio Calabria e Vibo Valentia della Delegazione della Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, affiancato dai Cavalieri di Merito Dottor Luciano Lucania e Dottor Pasquale Romeo e dal Cavaliere di Ufficio Dottor Antonio Filippone. Il supporto spirituale è coordinato da Don Giovanni Gattuso, Cappellano di Merito, in collaborazione con Don Graziano Bonfitto, Don Domenico Foti e Don Giovanni Zappalà.

