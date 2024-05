Reggio Calabria celebra il Festival dello Sviluppo Sostenibile con Dedalo

StrettoWeb

Oggi, la vivace città di Reggio Calabria si è trasformata in un tripudio di colori e creatività con l’evento clou dell’Associazione Dedalo: il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Sotto la sapiente guida della curatrice Silvana Marrapodi, presidente dell’Associazione Dedalo, Piazza Italia è diventata il palcoscenico per un’esposizione artistica coinvolgente con gli eclettici artisti CaMaRi (Carmela De Gregorio), Emily Mongelli, Alfonso Naimo e Tetyana Husyeva.

La loro mostra ha trasformato la piazza in una tela vivente, invitando i cittadini ad “aprire gli occhi” e a “guardare al futuro” attraverso l’arte. Questa straordinaria iniziativa, promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, ha raggiunto la sua ottava edizione, consolidandosi come la principale piattaforma per sensibilizzare e coinvolgere cittadini, giovani, imprese, associazioni e istituzioni sui temi cruciali della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Inoltre, CaMaRi, con il supporto dello staff Dedalo, ha condotto laboratori creativi aperti a adulti e bambini, offrendo loro l’opportunità di esplorare l’uso dei colori e la modellazione dell’argilla, promuovendo così l’interazione e la partecipazione attiva. L’evento ha riscosso un grande successo, con una partecipazione numerosa ed entusiasta da parte dei cittadini e dei turisti, dimostrando un crescente interesse e consapevolezza nei confronti della sostenibilità e dell’arte come strumenti di cambiamento culturale e politico.

Il pensiero del Consigliere Mario Cardia

A tal proposito il Consigliere Comunale Avv. Mario Cardia, che ormai da anni segue da vicino l’Associazione Dedalo, ha affermato: “felice di essere qui insieme a questa splendida realtà reggina che ormai da anni da lustro alla nostra città con iniziative di qualità come questa. Dedalo è un esempio di cosa vuol dire fare associazionismo in città , giovani professionisti reggini guidati magistralmente dal Presidente Silvana Marrapodi che si spendono per la propria città realizzando eventi che mettono al centro il merito, a loro i miei complimenti”.

Il prossimo appuntamento dell’Associazione Dedalo si terrà Domenica 9 Giugno 2024 presso la sede in via Salvatore Quasimodo n. 5, con la presentazione della trilogia di Grazia Fotia intitolata “Il Tesoro di Iridium”, seguita dal capitolo conclusivo “La Giungla di Tikuma”. Un’occasione imperdibile per continuare a esplorare i temi fondamentali della sostenibilità e dell’immaginazione creativa. Ufficio stampa Associazione Dedalo

