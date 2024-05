A Reggio Calabria il Festival dello sviluppo sostenibile con Associazione Dedalo

StrettoWeb

Domenica 12 Maggio, Reggio Calabria si immergerà in un’esperienza unica che unisce arte, creatività e impegno per un Futuro Sostenibile. Piazza Italia si trasformerà in un vivace crocevia di colori e idee, grazie all’Associazione Dedalo e al Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso con orgoglio da AsviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

A partire dalle ore 10:00, i cittadini di tutte le età sono invitati a partecipare a una serie di laboratori creativi gratuiti, guidati dall’artista rinomata CaMaRi (Carmela De Gregorio). Con la sua esperienza e la sua passione per l’arte, CaMaRi condurrà i partecipanti in un viaggio di scoperta e ispirazione, mostrando come la creatività possa essere un potente strumento per promuovere il cambiamento positivo nella società.

Questi laboratori non sono solo un’opportunità per esprimere la propria creatività, ma anche per riflettere sulle sfide globali che affrontiamo oggi e sulle soluzioni sostenibili che possiamo adottare per costruire un futuro migliore per tutti. È un’occasione per imparare, condividere idee e connettersi con altri individui appassionati di sostenibilità.

Ma il Festival dello Sviluppo Sostenibile non si ferma qui. Oltre ai laboratori creativi, sarà organizzata una esposizione artistica che coinvolge attivamente gli artisti Dedalo, curata dalla Presidente Silvana Marrapodi. Dedalo invita tutti i cittadini “a essere parte di questa straordinaria giornata dedicata alla creatività, all’innovazione e alla sostenibilità nella splendida Piazza Italia, per un evento che promette di ispirare, educare e trasformare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.