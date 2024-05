Reggio Calabria: grande festa per ATER F.lli Catalano, che compie 60 anni. Con una bella novità

StrettoWeb

Un traguardo importante e storico, che alla continuità affianca anche un nuovo inizio. ATER F.lli Catalano, realtà consolidata da una vita a Reggio Calabria, oggi compie infatti 60 anni. E per l’occasione, oltre a festeggiare, inaugura anche i nuovi locali al Viale V, precisamente in Via Ipponio 25/27. L’evento si è tenuto alle ore 18.30, alla presenza di amici e clienti storici, che hanno assistito al taglio della torta, assaggiata poi per festeggiare la doppia soddisfazione.

ATER F.lli Catalano si occupa da sempre, dal lontano 1964, di assistenza e vendita elettrodomestici di ogni tipo. Il nuovo locale in Via Ipponio si occuperà invece di esposizione degli stessi, dalle lavatrici ai forni e non solo. L’attività, nata con il padre, è stata trasmessa poi ai figli, che ora – oltre a rispettare la storia – vogliono arricchirla con nuovi e importanti traguardi.

