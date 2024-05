Reggio Calabria: “Effetto Volta”, l’evento di comunicazione della scienza all’auditorium Santa Caterina

StrettoWeb

Gli studenti salgono sul palco ed espongono oralmente alla platea un tema scientifico frutto di un’elaborazione personale. Brevi talks, di una decina di minuti ciascuno, che saranno la struttura portante dell’evento conclusivo del progetto “Effetto Volta – comunicare la scienza” che si terrà martedì 7 maggio alle ore 18.00 all’auditorium Santa Caterina (ex Cinema Aurora).

Dopo il successo della prima edizione torna l’appuntamento con l’innovativo format didattico-divulgativo proposto dal Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, fortemente caldeggiato dalla dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso, ideato e coordinato dalla professoressa Simona Ambusto, docente di matematica e fisica e divulgatrice scientifica. Gli studenti partecipanti al progetto hanno preso parte, nel corso di questi mesi, ad incontri di studio e approfondimento, attivandosi in laboratori di public speaking, un lavoro attraverso il quale sono stati coinvolti in prima persona nella preparazione di un proprio “discorso scientifico”.

La preparazione, la scelta dei temi, l’approfondimento hanno comportato una concreta sperimentazione sul campo concorrendo ad un’opera di documentazione, ricerca, riconoscimento delle fonti, scrittura, elaborazione del testo ed esposizione orale in pubblico che li ha resi parte attiva nel processo di apprendimento.

Adesso è giunto il momento della condivisione del lavoro svolto, attraverso l’evento conclusivo finale, che mira alla contaminazione di quelle idee che hanno il potere di cambiare gli atteggiamenti, la vita, e in ultima analisi, il mondo: “Idee che meritano di essere diffuse” (“ideas worth spreading”), in linea con la stessa visione dell’organizzazione che ha fatto dei Ted (“Technology Entertainment Design”) veicolo di diffusione di idee ispiratrici e alla quale il progetto stesso si ispira.

Programma. Introduce la manifestazione la dirigente Monterosso, presenta il progetto la referente professoressa Ambusto, seguono gli speech degli studenti, tutti di V C nuovo ordinamento: Chiara Martino (“Neuroni specchio, dall’io al noi”), Federica Rosaci (“Shinrin-yoku… Più verde è più bello”), Gabriele Pellicanò (“Effetto Matilda, il contributo delle donne nella scienza”), Salvatore Burrone (“Una paura per amica”), Fortunata Chilà (“Genitori – figli, imperfetti ma felici”), Giovanni Pavone (“Il destino come scelta”), Letizia Quattrone (“Giusto o sbagliato? Questo è il dilemma”), Maira Bellorio (“Bilinguismo?…parliamone!”). Presenta Demetrio Cutrupi (IV D Scienze applicate). Ingresso libero e gratuito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.