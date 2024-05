Reggio Calabria, Don Giovanni Zampaglione operato all’Ortopedico ringrazia amici e parenti e tutti coloro hanno mostrato interesse

StrettoWeb

“Ringrazio S. E. Mons Fortunato Morrone, il vicario don Pasqualino Catanese e tutti i sacerdoti che mi hanno telefonato ogni giorno. Ringrazio la dottoressa La Rocca per l’interessamento in prima persona e che nelle giornate di pre-ricovero ha svolto il lavoro con grande parsimonia. Ringrazio il Dottor-Chirurgo Basile Rognetta e tutta l’equipe che ha coordinato l’intervento. Posso attestare di aver trovato personale competente e qualificato presso IOMI (ISTITUTO ORTOPEDICO “FRANCA FAGGIANA”) che riesce ad esprimere un elevato grado di assistenza non da meno di altre strutture quotate dal nord. Ho notato altresì tanta disponibilità e il sorriso degli stessi che stanno rendendo la mia permanenza serena e tranquilla”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella che continua: “P.S. Ringrazio altresì le comunità di Masella, Montebello e dintorni per la loro vicinanza e preghiera e tanta vicinanza e attestazioni attraverso tantissimi messaggi da ogni parte o parrocchia ove ho svolto la mia missione .Ho notato una “catena umana” di vicinanza. GRAZIE A TUTTI DI CUORE !!!! Continuate a pregare per tutti gli ammalati e anche per me!!!”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.