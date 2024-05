StrettoWeb

Sorical spa comunica che, per l’esecuzione di un intervento urgente e indifferibile sulla rete idrica in zona Pontano della frazione Pellaro, occorre sospendere l’erogazione idrica dall’Impianto di sollevamento Macellari con conseguenti disservizi nella zona.

Il disservizio inizierà oggi 29 maggio, dalle ore 11.00 e fino a conclusione dei lavori e riguarderà le zone di Macellari, San Giovanni di Pellaro, Loggia, via Grottello, via Feudo e via Lume S. Filippo.

