L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che “a causa di interventi di manutenzione al pozzo “Filici”, nella giornata di domani, 3 maggio, si potrebbero verificare disservizi idrici nella zona di San Leo di Pellaro e in particolare nelle vie Filici I°, via Filici II°, via Torrente Perara”.

