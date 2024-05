Reggio Calabria, per non dimenticare le nostre radici: al via “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano”

StrettoWeb

Al via la terza edizione del concorso di poesia dialettale dedicato a Peppe Stellittano. Anche quest’anno, parte la macchina del memorial “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano”, organizzato dal frontman del gruppo etno-pop “Kalavria” Nino Stellittano per ricordare il padre e coinvolgere gli studenti della scuola “Cassiodoro-Don Bosco” in un percorso di ricerca e studio delle tradizioni popolari.

L’evento vede la sinergia del Kiwanis Club Reggio Calabria, della Pro Loco e, soprattutto, dell’Istituto scolastico reggino guidato magistralmente dalla dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò che, insieme a tutto il corpo docente, offre quotidianamente agli studenti, occasioni di cultura e di conoscenza.

La serata conclusiva dell’uno Giugno sarà condotta dall’attore comico Gigi Miseferi e tutti i dettagli della kermesse verranno illustrati il 10 maggio alle ore 10 nell’aula magna della scuola media di Pellaro dove si svolgerà anche uno stage degli strumenti popolari.

“Non posso dimenticare chi mi ha fatto diventare l’uomo e il musicista che sono oggi pertanto, vogliamo ricordare mio padre Peppe, poeta, politico e artigiano per passione che, con i suoi scritti, ha affrontato tematiche importanti sviscerando l’infinito amore per la sua terra. Con questo progetto didattico diamo l’opportunità ai giovani studenti di esprimere in versi, sentimenti, valori, pensieri con cui ripercorrere i sentieri della memoria che, oggi, sono sempre più inquinati dalla frenesia della vita moderna – afferma l’organizzatore Nino Stellittano -. Un importante ringraziamento all’editore Franco Arcidiaco che, nella serata conclusiva in programma a Giugno nel cortile della scuola, consegnerà un premio alla memoria della mia dolce Annunziata“.

Non solo poesie ma anche tanta buona musica con i Kalavria che animeranno un’altra ricca edizione caratterizzata da borse di studio per i vincitori e inediti scritti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.