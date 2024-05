Reggio Calabria, si è costituito il Coordinamento della RSU dell’ASP: i NOMI dell’esecutivo

StrettoWeb

E’ da oggi formalizzata la costituzione del Coordinamento della RSU dell’ASP di Reggio Calabria. Dalla propria esistenza l’ASP di Reggio Calabria non aveva mai visto nascere l’importante organismo e gli eletti RSU non avevano la possibilità di esprimere la propria importante funzione. Già il 3 maggio si era riunita una maggioranza spontanea che aveva avviato e formalizzato le procedure per giungere alla nomina del Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario, ai quali si aggiungeva l’esecutivo.

La prima riunione è avvenuta il giorno 09 maggio tra una netta maggioranza che in seguito ha in modo unanime deciso di invitare ufficialmente tutti gli eletti alle RSU 2022 e decidere l’assetto del Coordinamento RSU dell’ASP di Reggio Calabria. Infatti in data odierna si è svolto l’incontro che a seguito della convocazione dei 26 componenti in carica, ha visto la presenza di 14 di essi che hanno nominato il Coordinatore nella persona del Dr Luigi Scrivo, del Vice Coordinatore nella persona dell’Arch. Pasquale Ferraro e del Segretario nella persona del Dr Filippo Errante.

L’esecutivo

L’esecutivo è composto dal Dr Domenico Tripodi, dal Dr Salvatore Scarfò, dalla Dr.ssa Barbara Malaspina e dal Dr Pietro Minnella. Hanno Aderito alla costituzione della Maggioranza:

Il Dr Giuseppe Rubino Il Dr Pietro Minnella L’Arch. Pasquale Ferraro Il Dr Domenico Tripodi Il Dr Domenico Madonna Il Dr Roberto Scarcella Il Dr Christian Larosa La Dr.ssa Maria Filippone Il Dr Filippo Errante Il Dr Roberto Zindato La Dr.ssa Barbara Malaspina La Dr.ssa Paola Sergi Il Dr Luigi Scrivo Il Dr Salvatore Scarfò Il Sig. Domenico Foti La Dr.ssa Montagna Facchineri La Dr.ssa Giuseppa Alecci

“L’augurio è che nel tempo si possano avvicinare e prenderne parte anche i 9 (nove) Componenti non ancora ricompresi che continueranno ad essere convocati per il prosieguo delle attività. Con questa iniziativa si aggiunge un altro importante tassello che contribuirà al processo di “normalizzazione” dell’ASP di Reggio Calabria, fenomeno necessario per garantire un migliore funzionamento dell’Azienda che si ripercuoterà positivamente sulla salvaguardia dei diritti dei Lavoratori e dell’erogazione delle prestazioni a favore dei Cittadini Utenti”, si legge nella nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.