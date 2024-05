Reggio Calabria accoglie la Coppa Davis: lo storico trofeo di Tennis arriva in città | INFO

StrettoWeb

La Coppa Davis arriva a Reggio Calabria. Due giorni e due tappe del viaggio in Calabria per consentire agli amanti del tennis di vedere da vicino e fotografare il magnifico Trofeo conquistato dagli Azzurri. La città dello Stretto, insieme a Cosenza e Rende, è stata scelta come tappa de “Il Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia”, programma del Trophy tour, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il trofeo mancava dall’Italia dal 1976. Due saranno i luoghi in cui si potrà ammirare la preziosa “insalatiera d’argento” nella città dello Stretto: la mattina di domenica 26 maggio alla Pinacoteca comunale e lunedì 27 maggio al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”. Il Sindaco Falcomatà e il Delegato allo Sport Latella hanno rivolto un ringraziamento alla Federazione per aver inserito Reggio Calabria tra le tappe del prestigioso Trophy Tour.

Le parole di Joe Lappano

“È una straordinaria opportunità per tutti i nostri tesserati e per tutti gli appassionati di ammirare un trofeo prestigioso che è ritornato in Italia dopo tanto tempo – ha spiegato il commissario della FITP Calabria e consigliere federale, Joe Lappano – Un risultato eccezionale, ma ripetibile in considerazione dello straordinario momento che vive il tennis italiano con una grande prolificità di campioni. Sia in campo maschile che in quello femminile. Un momento magico che vogliamo condividere con i nostri appassionati”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.