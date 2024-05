Reggio Calabria, il Circolo “L’Agorà” ha organizzato una conversazione su Vasilij Kandinsky

StrettoWeb

Si è svolta mercoledì 29 maggio la conversazione sul tema “Vasilij Kandinsky l’uomo che ascolta i colori”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, ha registrato la presenza della prof.ssa Manuela Quattrone, specializzata in Conservazione, Restauro e Valorizzazione dei beni architettonici e ambientali. La gradita ospite del sodalizio culturale organizzatore ha affrontato il mondo interiore dell’artista e il suo legame con la musica. Una riflessione sui colori collegabili ai suoni e alle emozioni che lo avrebbe portato a considerare le sue tele come un’opera musicale riuscendo a interiorizzare in modo sorprendente i meccanismi costruttivi della musica applicandoli alla pittura.

Chi è Vasilij Kandinsky

Vasilij Kandinsky nasce il 4 dicembre 1866 a Mosca. Dal 1886 al 1892 studia legge ed economia all’Università di Mosca, dove insegna dopo la laurea. Nel 1896 rifiuta un incarico di insegnante per studiare arte a Monaco, con Anton Ažbe (1897-99) e all’Accademia con Franz von Stuck (1900). Sempre a Monaco, dal 1901 al 1903 insegna alla scuola d’arte del gruppo di artisti Phalanx, che ha contribuito a fondare; una delle sue allieve, Gabriele Münter, diventa la sua compagna fino al 1914. Nel 1902 espone per la prima volta con la Secessione di Berlino e realizza le sue prime xilografie. Negli anni 1903-04 viaggia in Italia, Olanda, Africa e ritorna in Russia. Dal 1904 espone più volte al Salon d’Automne di Parigi. Nel 1909 è eletto presidente del Neue Künstlervereinigung München (NKVM), un gruppo da poco fondato che nello stesso anno tiene la prima mostra alla Moderne Galerie di Thannhauser a Monaco.

La poetica di Kandinskij

La poetica di Kandinskij trova una teorizzazione stabile nel 1910, quando l’artista pubblica il suo trattato Lo spirituale nell’arte. In questo testo il pittore dà prova delle sue intuizioni, spiegando come secondo lui l’oggetto-opera dovesse essere approcciata su più livelli: un livello fisico, ovvero come l’occhio percepisce i colori e le forme dipinte; un livello decisamente più profondo, in cui le tonalità utilizzate comunicano con l’anima dello spettatore attraverso suoni, movimenti e odori. L’essenza della pittura è dunque tutta lì: un messaggio che non viaggia sui binari della razionalità, ma che ci colpisce proprio quando smettiamo di voler dare una spiegazione. Nel 1911 si ritira dal NKVM insieme a Franz Marc, con cui stila le basi dell’almanacco del Blaue Reiter (Cavaliere azzurro). Nel dicembre di quell’anno si tiene a Monaco la prima mostra del Blaue Reiter, alla Moderne Galerie, e Vasilij Kandinsky pubblica Dello spirituale nell’arte. Nel 1912 la Galerie Hans Goltz di Monaco presenta la seconda mostra del Blaue Reiter, esce il Der Blaue Reiter Almanac, e Kandinsky tiene la prima personale berlinese alla Galerie Der Sturm. Nel 1913 una sua opera è presentata all’Armory Show di New York e poi alla “Erste deutscher Herbstsalon” di Berlino. Nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, Vasilij Kandinskij rientra in Russia. Qui, dopo la rivoluzione del 1917, viene chiamato a ricoprire importanti cariche pubbliche nel campo dell’arte. Crea l’Istituto per la Cultura Pittorica e fonda l’Accademia di Scienze Artistiche. Partecipa al clima avanguardistico russo che in quegli anni conosce importanti fermenti con la nascita del Suprematismo e del Costruttivismo.

Il ritorno in Germania

Tuttavia, avvertita l’imminente svolta normalizzatrice, che avrebbe di fatto tolto spazio alla ricerca delle avanguardie, nel 1921 ritorna in Germania e non farà più ritorno in Russia. Nel 1922 viene chiamato da Walter Gropius ad insegnare al Bauhaus di Weimar. Questa scuola di arti applicate, fondata nel 1919 dall’architetto tedesco, svolge un ruolo fondamentale nel rinnovamento artistico europeo degli anni ’20 e ’30. Qui Vasilij Kandinskij ha modo di svolgere la sua attività didattica con grande libertà e serenità, stimolato da un ambiente molto ricco di presenze qualificate. In questa scuola operarono in quegli anni i maggiori architetti, designer ed artisti provenienti da tutta Europa. Vasilij Kandinskij lega in particolare con il pittore svizzero Paul Klee, il pittore russo Alexej Jawlensky e il pittore e fotografo americano Lyonel Feininger. Con essi fonda il gruppo “Die blaue Vier” (I quattro azzurri), che idealmente si lega al precedente gruppo del Cavaliere Azzurro. Vasilij Kandinskij ha teorizzato l’arte con una precisione quasi scientifica ma nel suo ragionare, pur usando un linguaggio più complesso di quello usato da Saint-Exupéry, in fondo giunge alle stesse conclusioni. Un dipinto non è che uno scrigno di emozioni che vanno sentite con il cuore, più che con la testa o con gli occhi. Un’opera d’arte è al contempo colori, poesia e musica, è tutto quello che ci fa sorridere, rattristare, divertire. È tutto ciò che ci da emozione. Meglio: l’arte è emozione pura.

La pittura astratta

Vasilij Kandinskij in eredità ci ha lasciato la pittura astratta, ma credo che il suo più grande lascito sia stato quello di fissare per sempre un concetto: l’arte non è solo tecnica, l’arte non è solo ragionamento: l’arte è emozione e l’opera è lo scrigno che conserva nei secoli le sensazioni dell’artista, rendendolo immortale, immune allo scorrere del tempo. Nel 1922 inizia ad insegnare al Bauhaus di Weimar. L’anno dopo inaugura la sua prima personale a New York, alla Société Anonyme, della quale diviene vicepresidente. Con Paul Klee, Lyonel Feininger e Alexej Jawlensky nel 1924 forma il gruppo Blauer Vier. Nel 1925 si trasferisce con il Bauhaus a Dessau e nel 1928 ottiene la cittadinanza tedesca. Quando, nel 1933, il governo nazista chiude definitivamente il Bauhaus, Kandinsky si stabilisce a Neuilly-sur-Seine, presso Parigi. Otterrà nel 1939 la cittadinanza francese. Cinquantasette sue opere furono sequestrate dai nazisti nel 1937 nel corso dell’epurazione contro la cosiddetta “arte degenerata”. Vasilij Kandinsky muore a Neuilly-sur-Seine il 13 dicembre 1944.

La conversazione, organizzata dall’associazione culturale reggina, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 29 maggio.



