Reggio Calabria: continua con enorme successo la campagna di screening cardiaca “Cardioteam – Una vela per il cuore”

La campagna gratuita di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation Onlus, in collaborazione con la Lega Navale Italiana iniziata con inizio il 13 maggio e fine il 18 maggio, si prolungherà ancora per l’enorme successo ottenuto.

A seguito delle enormi prenotazioni ottenute, il team si fermerà un’altra settimana e quindi rimarrà a Reggio Calabria fino al 25 maggio, per proseguire l’attività di prevenzione cardiovascolare.

Dulcinea è la barca attrezzata di sonographer ed ecocardiogramma wireless che sta circumnavigando l’Italia e toccherà quasi 30 porti in 12 mesi effettuando oltre 3000 ecocardiogrammi gratuiti a soggetti da 50 a 75 anni.

Salire a bordo è facilissimo.

• Per chi vuole sottoporsi all’ecocardiogramma gratuito è necessario prenotarsi www.unavelaperilcuore.it. L’agenda delle prenotazioni è disponibile nei giorni precedenti l’approdo in ogni

• Tutti possono contribuire donando uno o più miglia nautiche sul sito della Rete del Dono, nella pagina dec progetto www.retedeldono.it/progetti/cardioteam-foundation-onlus/una-vela-per-il-cuore. Un modo per vicini a Cardioteam – Una vela per il cuore e soffiare sulle vele della solidarietà.

Tutte le persone che saranno sottoposte ad ecocardiogramma riceveranno l’esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Nella tenda di Cardioteam Foundation Onlus, allestita in ogni porto di approdo, si farà formazione su alimentazione, attività fisica, controllo della pressione arteriosa, del diabete e del colesterolo nel sangue.

Il Dott. Marco Diena, presidente Cardioteam Foundation Onlus, afferma: “La prevenzione salva più delle cure! Le malattie cardiovascolari hanno il triste primato di essere la prima causa di morte per infarto e di invalidità per ictus superando tutti i tumori messi assieme. Ma le malattie cardiache non sono una fatalità, possono essere individuate e curate. Nessuna fascia di popolazione è totalmente esente dal rischio, neppure quella giovanile. È importante però che tutti sappiano che ai fattori di rischio non modificabili, riconducibili all’età, al sesso e alla familiarità, si aggiungono quelli cosiddetti modificabili, che dipendono esclusivamente dallo stile di vita. L’obiettivo del tour di Cardioteam – Una Vela per il Cuore è quello di portare la cultura della prevenzione in mezzo alla gente per sensibilizzare quante più persone possibile. Durante ogni tappa distribuiamo a tutti materiale informativo, così da raggiungere migliaia di persone, i loro amici, i loro familiari.”

Il programma dell’evento “Una vela per il cuore”