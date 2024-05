Reggio Calabria, concorso intitolato a Cinzia Richichi: grande successo per l’I.C. “Falcomatà-Archi”

StrettoWeb

La sezione “Morgana” della FIDAPA di Reggio Calabria, nell’ambito del Tema nazionale “La cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”, ha istituito un concorso intitolato a Cinzia Richichi e finalizzato a promuovere la presa di coscienza del valore della vita nelle nuove generazioni. Arrivato alla XII edizione, e suddiviso nelle due sezioni riservate agli alunni delle classi uscenti della scuola primaria e secondaria di I grado, il concorso ha visto l’entusiastica partecipazione di numerose scuole reggine.

Grande successo per gli alunni del plesso “Klearchos” dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” di Reggio Calabria che si sono aggiudicati il secondo ed il terzo premio. Nell’ambito del tema nazionale, ai ragazzi è stato chiesto di realizzare un elaborato sul rispetto della vita. Gli alunni della classe 3A del plesso Klearchos, Ekampreet Kaur e Antonio Raffa, si sono aggiudicati il secondo e il terzo premio nella II sezione del concorso. I loro elaborati sono stati giudicati dalla commissione esito di una sincera riflessione sul tema proposto, con coerenti richiami di tipo letterario e poetico. Il tema del concorso è stato ritenuto trattato con originalità e creatività, declinato in maniera personalissima e approfondita. Gli alunni vincitori hanno ricevuto, oltre all’attestato di partecipazione al concorso, un buono valido per l’acquisto di libri.

La soddisfazione delle dirigenti

Grande la soddisfazione espressa dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Serafina Corrado e dalla Responsabile del Plesso “Klearchos”, prof.ssa Milena Calarco, che si sono congratulate con gli alunni. “La cultura del rispetto nei confronti dell’altro e della salvaguardia della vita in ogni sua forma sono valori che vanno coltivati fin dalla più tenera età, anche attraverso lo stimolo alla riflessione offerto da tali pregevoli iniziative. I nostri ragazzi dimostrano di essere fertile humus in cui far attecchire i principi di convivenza civile e solidarietà che li renderanno, un domani, cittadini consapevoli”. Con queste parole, la Dirigente Scolastica ha espresso la propria soddisfazione estendendo il proprio apprezzamento ai docenti che quotidianamente guidano lo studio delle nuove generazioni.

