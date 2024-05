Reggio Calabria: concluso il corso di alta formazione, per l’iscrizione all’albo dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento

StrettoWeb

Si è concluso nei giorni scorsi il partecipatissimo corso di alta formazione abilitante, che ha permesso a circa 80 professionisti tra commercialisti ed avvocati di acquisire titolo per l’iscrizione all’albo dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento e così ampliare la già qualificata squadra a disposizione dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Commercialisti reggini.

Tale Organismo presente a sistema da 8 anni è oggi un collaudato ed efficiente strumento che ha consentito e consente di mettere in pratica le intenzioni del legislatore finalizzate a consentire ai privati cittadini ed alle imprese non fallibili di affrontare il proprio sovraindebitamento. Con l’istituzione dell’Occ, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria intende affrontare il grave problema sociale di quanti si trovano in stato di insolvenza ma non possono né fallire né avvalersi delle altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente, con l’accodo dei creditori.

Alla procedura di sovraindebitamento possono accedere i consumatori in difficoltà, le imprese commerciali di minori dimensioni (e perciò non fallibili) e altri soggetti con esposizioni debitorie anche potenzialmente rilevanti, quali le imprese agricole, le start up, i lavoratori autonomi, gli enti no profit.

Le attività

Le attività inerenti ai procedimenti previsti dalla legge (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente) sono svolte da professionisti (per l’Organismo dell’Ordine si tratta prevalentemente di dottori commercialisti) denominati “gestori della crisi” iscritti nell’apposito Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

La legge 3/2012, fondamentalmente sostituita dal nuovo codice della crisi, ha voluto identificare come assoluto protagonista della procedura da sovraindebitamento l’Organismo di Composizione della Crisi. L’articolo 15 della L.3/2012 lo definisce come “Ente Pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità” che assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.

Gli obiettivi

L’OCC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria , per mezzo dei propri gestori abilitati, persegue gli obiettivi indicati dalla legge tramite le seguenti attività:

assiste il debitore (sia consumatore che piccola impresa) nella fase di avvio della procedura;

coadiuva il debitore su quali e quanti debiti stralciare e in quanto tempo il debitore possa pagare i rimanenti;

coadiuva il debitore sulla predisposizione del piano di ristrutturazione del debito;

attesta il piano e lo trasmette al giudice per omologa;

assiste il debitore per tutta la durata della procedura.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Reggio Calabria conferma e amplifica il suo impegno nel promuovere l’alta formazione, ponendosi come baluardo dell’eccellenza professionale. In un mondo in rapida evoluzione, dove la complessità dei mercati e le sfide normative richiedono competenze sempre più specializzate, l’ODCEC Reggio Calabria riconosce l’importanza cruciale dell’aggiornamento e dell’approfondimento professionale.

Il Consiglio Direttivo sotto la guida sapiente del Presidente Stefano Poeta, ha recentemente lanciato una serie di iniziative formative di alto livello, mirate a soddisfare le esigenze di un’utenza professionale in cerca di contenuti avanzati e di strumenti operativi immediatamente applicabili nella pratica quotidiana. Tra queste iniziative, spiccano master di specializzazione, workshop tematici, e seminari online che coprono aree tematiche di grande attualità, come la Crisi d’impresa, la composizione negoziata, le funzioni giudiziarie, la fiscalità internazionale, il diritto societario, le valutazioni d’azienda, la finanza agevolata, e le nuove tecnologie applicate alla professione, inclusa la blockchain e l’intelligenza artificiale.

Questo slancio verso l’alta formazione si inserisce in un contesto in cui l’ODCEC di Reggio Calabria si è sempre distinto per l’attenzione verso le dinamiche del territorio e la capacità di anticipare le esigenze formative dei suoi iscritti ed attrarre i giovani verso una professione che deve stare al passo con il cambiamento epocale nella certezza che il commercialista è riferimento per gran parte delle quotidiane esigenze di cittadini, aziende ed istituzioni. Questa consapevolezza connessa alla responsabilità di assicurare la consulenza qualificata riducendo i margini di errore, ha motivato il presidente Poeta e l’ordine dei commercialisti reggini a stabilire solide collaborazioni con prefettura, tribunale, università, camera di commercio, enti di ricerca e istituzioni finanziarie, previdenziali ed assistenziali, al fine di arricchire l’offerta formativa e garantire l’accesso alle migliori risorse disponibili.

Al centro di questa strategia vi è la convinzione che l’eccellenza professionale passi attraverso un impegno costante nell’alta formazione, non solo come risposta agli obblighi deontologici, ma come leva strategica per lo sviluppo personale e il successo nel mercato del lavoro. L’ODCEC di Reggio Calabria si pone, quindi, come punto di riferimento per tutti quei professionisti che intendono non solo mantenere, ma elevare il proprio standard professionale, affrontando con sicurezza le sfide del futuro.

La risposta della comunità degli iscritti a queste iniziative è stata estremamente positiva, segno che la strada intrapresa è quella giusta. La passione per la conoscenza, la sete di innovazione e l’impegno verso l’eccellenza sono i valori che guidano l’ODCEC di Reggio Calabria nella sua missione formativa. Un impegno, quello dell’ODCEC reggino, che non solo eleva il livello professionale dei suoi iscritti ma contribuisce, più in generale, allo sviluppo economico e sociale dell’intera regione.

L’ODCEC di Reggio Calabria, con questo rinnovato slancio verso l’alta formazione, conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama della formazione professionale italiana, riaffermando l’importanza della continua evoluzione e specializzazione dei professionisti del settore.

