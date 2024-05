Reggio Calabria, tutto pronto per il concerto di fine anno della scuola “Alvaro-Scopelliti”

StrettoWeb

“Il Concerto di fine anno scolastico rappresenta da sempre per l’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro- Giudice Scopelliti”, già “Alvaro-Gebbione”, un evento di grande importanza e di alto livello qualitativo che giunge al termine di un percorso vissuto dai ragazzi con impegno e con la gioia di lavorare tutti insieme in armonia come la Musica, da sempre veicolo di conoscenza e sensibilità, insegna”. Così in una nota l’Istituto “Corrado Alvaro- Giudice Scopelliti” annuncia il concerto di fine anno scolastico.

“La scelta di organizzare l’evento, che vede il Coro scolastico esibirsi con l’Orchestra dell’Istituto, fuori dal plesso principale che ospita l’Auditorium, nasce dal desiderio di condividere con un quartiere distante da quello in cui è ubicata la scuola, questo appassionante momento artistico e di aggregazione, promuovendo così l’immagine dell’Istituto anche al di fuori della sua area di pertinenza”.

“In futuro, nell’ambito di un’intensa e proficua collaborazione con la parrocchia S. Maria del Divino Soccorso di Reggio Calabria, guidata da Don Gaetano Galatti ed in atto interessata da importanti lavori di riqualificazione, si prevede di organizzare congiuntamente ulteriori iniziative e manifestazioni artistiche e musicali, nell’ottica di un costante coinvolgimento del territorio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità”.

