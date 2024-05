Reggio Calabria, tutto pronto per il concerto del cantautore Nico Battaglia | DETTAGLI

StrettoWeb

Dopo il grande successo dello scorso anno, in cui ha riempito il Pala Botteghelle, torna in concerto a Reggio Calabria il cantautore Nico Battaglia. Questa volta la location scelta è il famoso “Cine Teatro Odeon”, situato nella zona centrale della città, che dopo qualche anno di stop ha riaperto il sipario in una veste tutta nuova. La data del concerto è fissata per Domenica 2 Giugno alle ore 20:00.

Per l’occasione il cantate si esibirà insieme alla sua band al completo in uno show acustico dal titolo “Io canto ancora”, che toccherà i cuori degli spettatori. Un appuntamento da non perdere in cui, alle canzoni più note del cantautore, si alterneranno momenti in cui l’artista racconterà esperienze personali di vita che daranno un messaggio di speranza e fede ai presenti. Un concerto gospel, organizzato da Radunanza Cristiana, che non si limiterà a raccogliere solo gli appassionati che già seguono da tempo Nico Battaglia, ma che aprirà le porte anche a tutti coloro che vorranno partecipare per scoprire, oltre alle dolci note del cantautore, la testimonianza di ciò che Dio ha fatto nella sua vita.

Info

L’evento è gratuito e i posti disponibili sono limitati. Per prenotare, chiamare al numero 3490948154 o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3314144492.

