Reggio Calabria, un cittadino sulle nuove telecamere delle Bretelle: “spero di vedere rifiorire la mia amata città”

“Nelle città più evolute del mondo, come si afferma nell’articolo giornalistico, da voi pubblicato, è anche vero che parte degli introiti ricavati dalle attività di verbalizzazione viene destinate al rifacimento delle strade, della segnaletica orizzontale e verticale ecc; panorama questo che lascia molto a desiderare, ponendo questa realtà purtroppo, nelle posizioni più basse delle città “evolute”. In alcune zone del centro cittadino, è normale, ma non lo ritengo tale, vedere occupata abusivamente la sede strada, per riservarsi il parcheggio, utilizzando cassonetti, sedie e quant’altro. Presso officine e autolavaggi, è prassi riservare il diritto di parcheggio, negli spazi antistanti quelle attività, ai propri clienti, e in attesa che arrivino trincerare gli spazzi con qualsiasi oggetto; se dette area sono a loro destinate, dovrebbero essere legalmente segnalata, caso contrario, probabilmente contravvenzionare chi attua questi abusi”. E’ quanto ci segnala un lettore dopo l’articolo di StrettoWeb relativamente all’installazione di nuove telecamere contro i pirati della strada sulle Bretelle a Reggio Calabria.

“Stesso modalità dovrebbe essere applicate ai rivenditori di qualsiasi mercanzia, che occupa la sede stradale permanentemente, con mezzi obsoleti, privi di assicurazione e revisione; tutto questo accade sotto gli occhi di tutti. Probabilmente, forse, ma non giustifica il mancato intervento, perché è meno complicato, intervenire sull’anello più “debole”, che in questo caso è l’automobilista, il quale sbagliando, ha lasciato in sosta vietata il proprio mezzo”.

“Questo per dire che sicuramente, gli abitanti di questa città hanno vissuto momenti più bui, per quanto riguarda la sicurezza e la circolazione stradale, oggi si nota una tendenza per ristabilire il diritto; ma le fototrappole ai semafori non sono la panacea di tutti i mali, non lo credo proprio. Personalmente non sono contrario alla loro istallazione, ma allo stato attuale, forse esistono altre priorità, e quindi destinare queste risorse economiche per altri interventi, poteva portare un miglioramento non solo estetico, ma anche di diritto alle vie e alla circolazione steadale di questo Comune. Comunque da modesto cittadino, sentitamente ringrazio le F. d. O. per il cambiamento già attuato, e mi auguro di poter vedere rifiorire questa amata città”.

