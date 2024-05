Reggio Calabria, la Città Metropolitana esalta il successo degli eventi del 1° Maggio | FOTO

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il successo delle iniziative organizzate in occasione del “Primo Maggio Reggio” sottolineando, soprattutto, la grandissima partecipazione al concerto dell’Arena dello Stretto. “Per tutta la giornata, infatti, il lungomare ‘Italo Falcomatà’ e le vie del centro cittadino si sono riempite di migliaia di cittadini e turisti che hanno avuto modo di apprezzare le bellezze della città, creando un circuito virtuoso per tantissimi ristoratori ed esercizi commerciali. Lo spettacolo dell’Arena ha registrato il pienone a partire dal primo pomeriggio e fino a tarda sera”, si legge nella nota della Metrocity.

“Apprezzate le esibizioni di artisti che si sono rivolti ad una platea variegata ed in grado di abbracciare più generazioni. Applauditissime, infatti, sono state le icone della musica leggera italiana come Orietta Berti ed Iva Zanicchi, altissimo è stato il gradimento per Il Cile, Maninni, Shark and Groove, Carboidrati, Arma, Moreno, Comete e Crash King. A chiudere l’evento i Datura, storico gruppo techno, dance ed elettronica, che ha fatto ballare i reggini nel suggestivo e inimitabile panorama dello Stretto”, prosegue la nota.

La gara ciclistica e il Torneo delle Regioni

“A completare la giornata gli altri due eventi organizzati in sinergia con il Comune di Reggio Calabria e le realtà sportive operanti sul territorio. Al mattino, sempre sul litorale del centro cittadino, la gara ciclistica “1° Criterium Lungomare Falcomatà”, mentre nel pomeriggio al PalaCalafiore di Pentimele si sono concluse le finali nazionali del Torneo delle Regioni di Calcio a 5, che hanno peraltro visto trionfare la selezione della Calabria, campione d’Italia Under 19. Una proposta di qualità, dunque, ampiamente riconosciuta dal pubblico e dalla critica, che ha, di fatto, aperto la stagione degli eventi che accompagneranno Reggio Calabria nell’estate ormai alle porte”, si conclude la nota.

