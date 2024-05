Reggio, Castello chiuso: commerciante si sfoga, “non è così che si accolgono i turisti” | FOTO

StrettoWeb

“Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Ma non è così che si accolgono i turisti! Castello ancora chiuso! Mi sono stancato a dare informazioni e scuse per il Castello chiuso!”. Con questo messaggio su Facebook, un commerciante della zona Castello, in pieno centro a Reggio Calabria, si sfoga. Da una settimana Ryanair ha fatto il suo esordio in città. Oggi, tra l’altro, si sta tenendo il concerto del Primo Maggio in Via Marina. Eppure uno dei monumenti più importanti, storici e iconici di Reggio è chiuso ai turisti, come si può vedere dalle immagini a corredo.

Che la presenza dei turisti si sia incrementata con gli ultimi voli è confermato dalle richieste sulle possibilità di visitare il Castello. A ritrovarsi a fare da box informazioni, involontariamente, proprio il commerciante, suo malgrado costretto a trovare delle scuse per il Castello chiuso. Un gran peccato che uno dei biglietti da visita della città rimanga chiuso. Non proprio una bella immagine per chi è arrivato a Reggio Calabria con l’intenzione magari di tornarci.

