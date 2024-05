Reggio Calabria, alla Cassiodoro-Don Bosco la consegna delle borse di studio “Così è la vita – Memorial Peppe Stellittano”

StrettoWeb

Parte il countdown per la terza edizione di “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano”, organizzato dal leader del gruppo etno-pop “Kalavria” Nino Stellittano. Sabato sera alle ore 20,30, ingresso libero, presso il cortile della scuola “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro, saranno consegnate le borse di studio agli studenti ed un imperdibile live dei Kalavria. Anche quest’anno, i protagonisti sono stati gli alunni dell’istituto comprensivo che, guidati dalla dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò e dal corpo docente, hanno portato a termine un interessante percorso di ricerca e studio della lingua e della tradizione dialettale.

“Insieme al Kiwanis Club Reggio Calabria, alla Pro Loco e, soprattutto, all’istituto scolastico di Pellaro, portiamo avanti un ampio progetto che vede il pieno sostegno della dirigente Nicolò da sempre attenta e presente alla formazione e alla crescita dei suoi studenti – afferma l’organizzatore dell’evento Nino Stellittano -. Un memorial non solo per ricordare mio padre Peppe, un poeta che, con i suoi intensi scritti, ha affrontato tematiche forti e unquotidiano che a lui stava a cuore, ma anche un’opportunità per i tanti giovani di esprimere il loro stato d’animo, i loro pensieri in versi e raccontare la terra in cui vivono”.

All’evento di sabato, sarà inoltre presente l’attore comico Gigi Miseferi che condurrà la serata, l’editore Franco Arcidiaco, ideatore del “premio alla memoria Annunziata Ventura”, prematuramente scomparsa qualche mese fa e ovviamente, il gruppo etno-pop Kalavria.

