Reggio Calabria, bando per insegnanti di un corso formativo specializzato: candidature aperte | INFO

Un corso di formazione approfondito e gratuito comincerà presto a Reggio Calabria. Si tratta del IX corso per la ricerca di 20 aspiranti nel ruolo di Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti, organizzato dalla Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria, storico ente del territorio da sempre attento alla formazione di professionisti competenti e qualificati.

Alla ricerca degli allievi – c’è tempo fino al 31 maggio alle ore 16 per iscriversi – si affianca anche quella di docenti e tutor, ovvero gli esperti che si occuperanno di formare gli allievi di cui sopra. Anche in questo caso, il bando è aperto fino al 31 maggio 2024, ultimo giorno utile per poter presentare domanda. Il bando si rivolge ad aziende del settore, professionisti e docenti universitari che avranno il compito di insegnare ai corsisti di cui sopra.

Cosa fare per presentare domanda

Gli interessati ad assumere incarico di Docente/Esperto dovranno presentare la domanda conforme all’Allegato 1 (Domanda di partecipazione Docente) compilata in ogni sua parte e corredata di:

Allegato 2 – Tabella di autovalutazione Docente, che andrà compilata, per la parte (A, B, C) corrispondente alla tipologia di incarico per cui si concorre (rispettivamente L, U/L o P), una per ogni modulo per il quale intendono concorrere;

– Tabella di autovalutazione Docente, che andrà compilata, per la parte (A, B, C) corrispondente alla tipologia di incarico per cui si concorre (rispettivamente L, U/L o P), una per ogni modulo per il quale intendono concorrere; CV aggiornato;

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmati.

Per quanto riguarda invece l’incarico di Tutor, gli interessati dovranno presentare la domanda conforme all’Allegato 3 (Domanda di partecipazione Tutor) compilata in ogni sua parte e comprensiva di Tabella di autovalutazione, corredata di:

CV aggiornato, all’interno del quale dovrà evincersi chiaramente il numero di ore effettivamente svolte per ogni attività di tutoraggio dichiarato;

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmati.

Cosa inserire nel Curriculum Vitae

Nel Curriculum Vitae dovranno essere indicate le generalità, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale, i titoli, l’attuale posizione, l’eventuale disciplina di titolarità, il settore di riferimento, le esperienze precedenti ed ogni altra informazione, in maniera puntuale, chiara e utile ad illustrare il possesso di una professionalità idonea a svolgere l’incarico richiesto e per l’attribuzione dei punteggi. La mancanza di alcuno dei documenti e dei requisiti richiesti sarà per la Commissione motivo di esclusione dalla selezione.

Il bando completo e la modulistica

Di seguito i link per il bando completo e la modulistica:

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Indirizzo : Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.

: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800. Telefono : +39 0965/817976.

: +39 0965/817976. Email : direzione@fondazioneitsrc.com.

: direzione@fondazioneitsrc.com. PEC: itsenergeticarc@pec.it.

