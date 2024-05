Reggio Calabria: auto abbandonata da oltre un mese a Ciccarello | FOTO

StrettoWeb

“Buon pomeriggio, vorrei segnalare che da oltre un mese a Ciccarello si può ammirare questa autovettura, probabilmente rubata, cannibalizzata ed abbandonata a lato della strada. Vicino ad una attività economica importante e pure hotel e piscina oltre che tanti cittadini reggini residenti nel quartiere. In oltre un mese nessuno è passato da lì? Nessun politico, amministratore, Vigili Urbani è passato di la e ha fatto caso a questa vettura abbandonata in quelle condizioni? La vettura è anche un pericolo per la circolazione durante le ore serali e notturne oltre che palese indice di degrado. Grazie per il vostro impegno a favore di Reggio”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb relativamente ad un’auto abbandonata a Ciccarello.

